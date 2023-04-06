Под Ростовом задержали курьера мошенников, забравшего у липецких пенсионеров 790 тысяч

В Липецке курьер мошенников забрал у пенсионеров 790 тысяч Фото: принтскрин видео.

Липецкие оперативники задержали в Ростовской области курьера телефонных мошенников. Он обманул не только пенсионеров, но и своего куратора, забрав сумму с последнего заказа.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемым оказался 20-летний парень. Он нашел объявление о работе в мессенджере. Схема стандартная – аферисты звонили пенсионерам в возрасте от 75 до 88 лет и рассказывали, что их родственники устроили ДТП. Далее к липчанам приезжал курьер и забирал деньги.

Подозреваемый оказался причастен к 5 преступлениями. Он получил от пенсионеров 790 тысяч рублей. Суммы злодей переводил куратору, а 10% оставлял себе. Выполнив последний заказ, липчанин решил не делиться с «работодателем» и оставил все 205 тысяч себе. Он отключил телефон и уехал под Ростов. Там он снял квартиру и вновь подал заявку в мессенджерах, чтобы устроиться посыльным. Но выйти на работу не успел. Его задержали.

Возбуждены уголовные дела по ст.159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы.