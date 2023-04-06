Новую школу за полтора миллиарда построят на Елецком в Липецке в 2024 году

На Елецком построят школу на 1220 учеников Фото: Алина ПАЛАГИНА

В 2024 году в Липецке построят новую школу за полтора миллиарда рублей. Она появится на Елецком. Здесь смогут учиться 1220 детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На строительство потратят 1,5 миллиарда рублей Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Еще одну школу на 1,5 тысячи воспитанников обустроят в микрорайоне «Звездный». В здании разместят 60 классов. Каждый кабинет будет вмещать по 25 учеников. Подрядчик должен подготовить спортивный и актовый залы, столовую.

Также специалисты оборудуют лаборатории для научных занятий и помещения для творчества. Займутся и пришкольной территорией. На участке высадят растения и поставят арт-объекты.

Напомним, в этом году на работу планируют устроить девять тысяч школьников Липецкой области. Второй год подряд среди активных подростков проведут конкурс «Каникулы с пользой».