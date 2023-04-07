Опасения напрасны: липецкие власти еще раз разъяснили подробности строительства экотехнопарка в Липецком районе

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Напомним, в начале февраля депутаты регионального парламента поддержали законопроект о концессионном соглашении по строительству Экотехнопарка в 35 км от Липецка. Его собираются создать на территории Стебаевского сельсовета в полутора километрах от населенных пунктов Круглое (зарегистрировано 11 жителей) и Никольское, где проживает 146 человек. Возведением и эксплуатацией нового объекта займется местная компания, а профинансирует строительство сам инвестор – публично-правовая компания «Российский экологический оператор». Экотехнопарк помимо областного центра будет обслуживать еще три района: Липецкий, Задонский и Хлевенский.

Обобщив основные сомнения жителей Стебаевского сельсовета, мы решили получить информацию по новому объекту напрямую – у начальника областного управления экологии и природных ресурсов Галины Рощупкиной.

«Центролит» себя исчерпал

Как отметила начальник управления, переход к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) идет в строгом соответствии с Указом Президента РФ № 474. Для Липецкой области, как и для всех субъектов РФ, ключевыми здесь стали два параметра: ТКО должны проходить 100%-ную сортировку и объем подлежащих захоронению отходов необходимо сократить в два раза. Что и определило для региона техническое задание до 2030 года.

На сегодняшний момент стало очевидным: возможности «Центролита» как объекта обработки и утилизации отходов рядом с Липецком израсходованы, он морально и физически себя исчерпал, необходима его рекультивация. Станция сортировки тоже морально устарела, появились новые современные технологии, от которых объект, созданный 15 лет назад, отстаёт. Мусор образуется каждый день, поэтому строительство нового экотехнопарка стало жизненно необходимым.

– Экотехнопарк – это комплексное сооружение, которое предполагает обработку (сортировку), утилизацию и захоронение отходов. Большинство жителей воспринимает этот процесс как естественный, но есть несколько человек, в головах которых прочно засела мысль, что в Экотехнопарке будут чуть ли не ядерные отходы, – замечает Галина Рощупкина. – Этот объект обращения с ТКО 4-5 класса опасности (неопасные отходы), на станцию сортировки идет то, что было в нашем мусорном ведре. Таких объектов сотни по стране. И, кстати, чем они новее, тем выше экологические требования при их эксплуатации.

«По новейшим технологиям»

– Галина Павловна, а на чем основан выбор именно этого места для строительства экотехнопарка?

– Выбор у нас невелик. В городах строить подобные объекты нельзя по федеральному закону № 89. Располагать экотехнопарк очень далеко от Липецка тоже нецелесообразно. Ведь чем дальше от города будет объект, тем больше ресурсов затратят на перевозку мусора. Нельзя делать объекты по обращению с отходами и в подлетной зоне аэропортов, которых в Липецке два.

Объект должен быть государственным, и в нашем случае планируется, что он будет собственностью Липецкой области. Экотехнопарк не может быть построен на особо охраняемых природных территориях и землях лесного фонда. Выбирался участок земли, где отсутствуют месторождения полезных ископаемых. Это требование законодательства. Кроме того, важным фактором было наличие рядом дороги. С учетом всех ограничений, позиции органов местного самоуправления, требований экологического, градостроительного и земельного законодательства территория в Стебаевском поселении была определена как перспективная. Участок включен в схему Территориального планирования региона, и проверка возможности размещения Экотехнопарка на этом участке проходила на нескольких уровнях – федеральными и региональными службами, прокуратурой.

– Насколько экотехнопарк отвечает «последнему слову техники»?

– Реализация подобных проектов, согласно нынешнему законодательству, невозможна без соблюдения современных экологических требований. Это долгосрочный объект, и все новейшие технологии в плане переработки, сортировки, утилизации отходов будут использованы. Тут и магнитная, оптическая, вихревая сепарация, изоляция тела полигона, многоуровневое применение техногрунта для исключения распространения запахов и т. д. Обязателен контроль по целевому (в части соответствия проекту) и адресному использованию средств. Инициативные граждане смогут следить за ходом работ в онлайн-формате.

«Чернозем не пропадет, санитарные нормы – с запасом»

– Жителей волнует судьба черноземного слоя. Они считают, что и скважины бурились с малой глубиной, и анализ по ним якобы составлен заранее…

– Мы расположены в черноземной зоне, и плодородный слой почвы в обязательном порядке полностью подлежит снятию – он будет отдельно складирован в бурты. После этого на теле полигона выкладывается противофильтрационная мембрана. Грунт, который будет изъят, впоследствии используют для рекультивации. Представьте себе, что уже сейчас в рамках проекта планируется не только эксплуатация, но и ликвидация объекта. На эти работы специально предусмотрены средства концессионным соглашением.

Что касается скважин, то геоэкологические изыскания производились на протяжении 2021 и 2022 годов. И бурение, проведенное на глубину 15 м, более чем достаточно, ведь по требованию строительных норм и правил, глубины выработок на площадках зданий и сооружений должны быть на 2 м ниже активной зоны взаимодействия зданий и сооружений с грунтовым массивом. Участок выбирался с максимальным уровнем защищенности подземных водоносных горизонтов.

– Люди переживают, что полигон будет расположен на возвышенности, и оттуда все ядовитые отходы будут стекать в реки Репец и Дон…

– Во-первых, согласно данным Липецкого Территориального фонда геологической информации, благодаря мощной толще песчано-глинистых отложений (около 40 м, глины более 30 м), участок имеет максимальную категорию защищенности – VI, т.е. водоносный горизонт надежно защищен. Во-вторых, в основании и на откосах участка размещения отходов проектными решениями в обязательном порядке предусмотрен противофильтрационный экран. Проект предусматривает сбор ливневых (поверхностных) и производственных (фильтрата) сточных вод с последующей их очисткой. Особо отмечу, что специально для этого объекта построят локальные очистные сооружения. Такого уровня очистки нет даже на современных предприятиях. То есть будет как природная геологическая защищенность, так и за счет применения современных технологий.

Все точки расставит госэкспертиза

- Насколько важна госэкспертиза по экотехнопарку? Что от нее зависит?

- Строительство объекта невозможно без государственной экологической экспертизы. Её проводят не в Липецке, не какая-то частная фирма, а эксперты центрального аппарата Росприроднадзора, который находится в Москве. Это государственное ведомство привлекает гидрологов, геологов и целый перечень специалистов, имеющих профильное образование и практические навыки. Любой представитель государственной экологической экспертизы несет ответственность за свое заключение. Поэтому всё будет досконально изучено еще раз. Поверьте, такой экотехнопарк — не единственный в стране. Все регионы проходят экспертизы и все этапы согласований. Ждём результатов.

- Как строится диалог с жителями?

- С начала года было размещено порядка 600 материалов по работе с отходами. Мы работаем с населением через СМИ (печатные и электронные), социальные сети. Еженедельно встречаемся с жителями Липецкого района и всегда готовы к уважительному общению, диалогу. Как госслужащие понимаем всю ответственность задачи, беспокоимся (еще и как граждане своего региона) за состояние окружающей среды даже больше, чем кто-либо. Детально видим, что надо сделать сегодня, чтобы завтра это приносило пользу и было безопасно. Требования законодательства шагнули вперед, и мы следуем понятию «клиентоцентричность», когда интересы человека учитываются в первую очередь.

- Какой вывод вы сделали для себя: почему жители волнуются?

- Люди, к сожалению, верят слухам, соседу, сарафанному радио. Но это не только неосведомленность. У нас отсутствует фундаментальное экологическое образование - оно должно стать базовым, обязательным. Стереотипы, страхи преодолеваются не сразу. Когда-то ведь люди боялись электричества, а сегодня это базовая потребность любого человека. Мы стараемся активно работать с молодежью – у нас есть программа экологического воспитания и просвещения, включающая уроки, беседы, квесты и другие мероприятия. Все это на регулярной основе проводим в детсадах, школах. У нас создана экологическая обучающая платформа, ориентированная на ребят разного возраста. Надеемся, что следующее поколение будет знать основы экологии, доверять экспертным оценкам, научным исследованиям и заключениям специалистов, а не домыслам и предрассудкам.

- Что бы вы пожелали инициативным жителям, которые так активно выступают против проекта?

- Волноваться нет повода. Все их опасения, замечания и предложения, которые были получены в рамках общественных обсуждений, учитывались в том числе при дорабатывании проектной документации. Важно, что для объектов, подобных нашему экотехнопарку, специально проводится экологическая госэкспертиза именно для того, чтобы подтвердить их экологическую безопасность. Пока не будет положительного заключения экспертов, объект не может быть построен. При положительном исходе строительство завершится до конца года. Так что именно госэкспертиза расставит все точки над «i».

Владимир КУЛИК. Фото предоставлено пресс-службой управления экологии и природных ресурсов Липецкой области.