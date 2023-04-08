Рецидивист обворовал ювелирный салон на 259 тысяч и сдал украшения в ломбард в Липецке

принтскрин видео пресс-службы УМВД по Липецкой области Фото: принтскрин видео.

В Липецке рецидивист обворовал ювелирный салон на 259 тысяч рублей. Ценитель прекрасного сдал украшения в ломбард за 100 тысяч.

15 марта липчанин под видом покупателя зашел в магазин на Стаханова. Мужчина попросил консультантку показать ему золотые цепочки. Сотрудница отвернулась – именно этого и ждал воришка. Он ухватил драгоценности и сбежал. Продавщица заявила в полицию, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители поймали подозреваемого – 30-летнего рецидивиста. Часть добычи горожанин продал, остальное успели забрать стражи порядка. Полицейские завели уголовное дело по части 2 статье 161 УК. За грабеж липчанину грозит до семи лет колонии.

Напомним, в областном центре отец отправится на 5 месяцев в колонию за неуплату алиментов. Беззаботный мужчина задолжал сыну более миллиона рублей.