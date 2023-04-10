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НовостиОбщество10 апреля 2023 13:01

56 семилетних тополей посадят от улицы Стаханова до Кривенкова в Липецке

На этом виде дерева не будет появляться пух
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке начали высаживать тополи

В Липецке начали высаживать тополи

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке начали высаживать деревья. В этот понедельник, 10 апреля, сотрудники «Зеленхоза» работают на улице Катукова. Всего на участке от Стаханова до Кривенкова посадят 56 семилетних тополей, сообщает пресс-служба мэрии. Когда деревья вырастут, их крона приобретет красивую пирамидальную форму.

Также на этом виде тополя не будет появляться пух. А из-за особенностей корневой системы растения не смогут испортить подземные инженерные сети. У тополя он похож на стержень с небольшими ответвлениями.

Вскоре специалисты приступят к улице Гагарина. Здесь высадят 12 лип. Рабочие уже спилили аварийные ясени. Все посадки в областном центре планируют закончить осенью.