Мост в селе Капитанщино под Липецком отремонтируют к концу ноября

К концу ноября планируют восстановить мост в селе Капитанщино Добровского района Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

К концу ноября отремонтируют мост в селе Капитанщино Добровского района. Подрядчик уже начал стоить временную дорогу для объезда, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.

Специалисты укрепят опоры и обновят пролетные строения. Также строители переделают дорожное полотно, укрепят конусы и заменят ограду.

Ремонт моста проходит по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Контракт заключили с местной компанией «Капиталстрой». Всего в 2023 году в Липецкой области должны восстановить около 12 переправ.

Напомним, в этот понедельник, 10 апреля, перекрыли движение на мосту в селе Боринское. Подрядчик приступил к ремонту переправы. Из-за работ несколько автобусов изменили маршрут. С новой схемой общественного транспорта можно ознакомиться по ссылке.