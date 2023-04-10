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НовостиОбщество10 апреля 2023 14:12

Дорогу в полкилометра на улице Вермишева начали ремонтировать в Липецке 10 апреля

Подрядчик убирает бортовые камни
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке начали ремонт дороги на улице Вермишева

В Липецке начали ремонт дороги на улице Вермишева

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот понедельник, 10 апреля, в Липецке начали ремонтировать дорогу длиной в полкилометра на улице Вермишева. Сперва рабочие уберут бортовые камни, а затем снимут старое полотно.

Подрядчик должен уложить на проезжей части два слоя нового асфальта и заняться тротуаром. Также специалисты обновят знаки и дорожную разметку, сообщает пресс-служба мэрии.

Строители продолжают трудиться и на других улицах. На Белянского выравнивают дорогу. На Кривенкова снимают асфальт, а на Крупской подрядчик приступил к зоне для пешеходов.

Напомним, к концу ноября в селе Капитанщино Добровского района отремонтируют мост. Сейчас здесь строят временную объездную дорогу.