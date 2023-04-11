Около 19 тыс сосен посадят на Силикатных озерах в Липецке в рамках акции «Сад Памяти»

В Липецкой области во время акции «Сад Памяти» посадят 738 тысяч молодых деревьев Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области начался четвертый сезон международной акции «Сад Памяти». 19 апреля в областном центре на берегу Силикатных озер горожане высадят около 19 тысяч сосен на площади в 4,2 гектара. Координаты места – 52.598505, 39.647980.

Также мероприятия будут проходить в Липецком, Грязинском, Задонском, Елецком, Данковском, Хлевенском, Измалковском и Усманском районах. Акция продлится до 26 апреля.

Всего жители региона посадят 738 тысяч деревьев на 178 гектарах, сообщает пресс-служба регионального правительства. Липчанам будут помогать инструкторы и волонтеры. Для посадки выдадут все необходимое – инструменты, перчатки и саженцы.

Напомним, в Липецке продолжаются работы по озеленению. Специалисты приступили к улице Катукова – на участке от Стаханова до Кривенкова. Здесь высадят 56 пирамидальных тополей.