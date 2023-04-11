Предпасхальные ярмарки с куличами и саженцами пройдут в Липецке 13 и 14 апреля

13 и 14 апреля в Липецке пройдут предпасхальные ярмарки Фото: Архив "КП"

13 и 14 апреля в Липецке пройдут предпасхальные ярмарки. Липчане смогут закупиться необходимыми для праздника продуктами – куличами, мясом, рыбой, молочкой и многим другим. В палатках также будут продавать саженцы деревьев.

Торговые ряды развернут на улице Ангарская, 3 и Космонавтов рядом с ТЦ «Торнадо». Площадки заработают с восьми утра, а закончится торговля в три часа дня, сообщает пресс-служба регионального управления потребительского рынка и ценовой политики.

Напомним, в областном центре в Пасхальную ночь во время службы у храмов будут дежурить сотрудники полиции. Также 16 апреля правоохранители будут работать на 13 кладбищах – 50 дружинников и 200 полицейских. В этот день горожане смогут добраться до кладбищ на автобусах.