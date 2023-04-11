128 ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 10 тысяч к 9 Мая в Липецкой области

В Липецкой области 128 ветеранам ВОВ выплатят по 10 тысяч рублей ко Дню Победы Фото: архив "КП"

К 9 Мая в Липецкой области 128 ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 10 тысяч рублей. Пособия придут в апреле вместе с пенсией, сообщает пресс-служба регионального отделения Соцфонда России.

По Указу Президента такую выплату ветераны получают каждый год. Деньги начисляют участникам боевых действий, служащим или работающим в тылу во время ВОВ. Средства начисляют также тем, кого наградили орденами или медалями СССР за службу и самоотверженный труд. С полным списком можно ознакомиться в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 ФЗ «О ветеранах».

Напомним, 19 апреля в Липецке во время акции «Сад Памяти» на Силикатных озерах высадят около 19 тысяч сосен. Также посадки пройдут в нескольких районах региона – в Липецком, Грязинском, Задонском, Елецком, Данковском, Хлевенском, Измалковском и Усманском районах.