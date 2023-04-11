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НовостиОбщество11 апреля 2023 11:55

Жителям Липецка начнут отключать отопление в среду 12 апреля

Мэр города подписала постановление
Алина ПАЛАГИНА
Отопительный сезон в Липецке закончится в среду 12 апреля

Отопительный сезон в Липецке закончится в среду 12 апреля

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 12 апреля, жителям Липецка начнут отключать отопление. Постановление подписала мэр города Евгения Уваркина.

Если снова похолодает, отопление включат в социальных организациях. Для этого руководители должны написать в теплоснабжающую компанию.

Батареи в больницах, школах и детских садах пока останутся горячими. Главы учреждений самостоятельно решают, когда выключать отопление. Однако они обязаны сообщить о дате отключения теплосетевой организации.

Напомним, отопительный сезон завершают, когда среднесуточная температура на протяжении нескольких дней держится больше +8 градусов. В 2022 году отопление тоже начали отключать 12 апреля, а в 2021 – на день позже.