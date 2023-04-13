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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 11:06

На трассе Липецк-Усмань 64-летний водитель «Тойоты» насмерть сбил косулю

Мужчина за рулем иномарки не пострадал
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком сбили косулю

Под Липецком сбили косулю

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Поздним вечером 12 апреля под Липецком водитель «Тойоты» сбил косулю. От полученных травм животное погибло. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, авария произошла на трассе Липецк-Усмань. Сообщение о ДТП поступило в единую службу «112» около 21.00.

За рулем иномарки находился 64-летний мужчина. По данным пресс-службы регионального УМВД России, водитель не пострадал. На автомобиле остались вмятины.

Напомним, что с 17 апреля в Липецке перекроют часть путепровода на улице Металлургов. Движение ограничат в сторону ЛТЗ. Для машин оставят только один ряд. Когда специалисты сделают работу, они перейдут на противоположную сторону, где открытой для движения останется одна полоса.