Из-за ремонта дороги на Металлургов в Липецке движение в сторону ЛТЗ ограничат 17 апреля

С 17 апреля на улице Металлургов в Липецке открытым для движения оставят один ряд Фото: Алина ПАЛАГИНА

17 апреля в Липецке из-за ремонта дороги на улице Металлургов ограничат движение в сторону микрорайона ЛТЗ. Открытым оставят один ряд, сообщает пресс-служба мэрии.

Потом строители перейдут на противоположную сторону. Тогда машины смогут ездить по одной полосе в оба направления. Специалисты извиняются за предоставленные трудности. Липчан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, в областном центре продолжают ремонтировать улицы по нацпроекту. Подрядчики работают на Белянского, Кривенкова, Крупской и Вермишева. В регионе также обновляют два моста. Переправу в селе Капитанщино Добровского района восстановят к концу ноября. С 10 апреля специалисты приступили к мосту в Боринском. Движение там перекрыли и изменили маршрут автобусов.