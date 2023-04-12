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НовостиОбщество12 апреля 2023 16:05

Из-за ремонта дороги на Металлургов в Липецке движение в сторону ЛТЗ ограничат 17 апреля

Открытым оставят один ряд
Алина ПАЛАГИНА
С 17 апреля на улице Металлургов в Липецке открытым для движения оставят один ряд

С 17 апреля на улице Металлургов в Липецке открытым для движения оставят один ряд

Фото: Алина ПАЛАГИНА

17 апреля в Липецке из-за ремонта дороги на улице Металлургов ограничат движение в сторону микрорайона ЛТЗ. Открытым оставят один ряд, сообщает пресс-служба мэрии.

Потом строители перейдут на противоположную сторону. Тогда машины смогут ездить по одной полосе в оба направления. Специалисты извиняются за предоставленные трудности. Липчан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, в областном центре продолжают ремонтировать улицы по нацпроекту. Подрядчики работают на Белянского, Кривенкова, Крупской и Вермишева. В регионе также обновляют два моста. Переправу в селе Капитанщино Добровского района восстановят к концу ноября. С 10 апреля специалисты приступили к мосту в Боринском. Движение там перекрыли и изменили маршрут автобусов.