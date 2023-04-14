В Пасхальное воскресенье на кладбища жителей Липецка будут возить 14 автобусов до трех дня

16 апреля липчане смогут добраться до кладбищ на автобусах до трех часов дня Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Пасхальное воскресенье, 16 апреля, жителей Липецка будут возить на кладбища 14 автобусов. Транспорт будет работать до трех часов дня, сообщает пресс-служба мэрии.

Автобус до Косыревского кладбища отправится от остановки «Технический университет». Общественный транспорт до липецкого кладбища на ЛТЗ поедет от «площади Клименкова».

Пассажиры смогут сесть до кладбища в селе Казинка на «поселке Дачный». От остановочного павильона «Автостанция Сокол» липчане доберутся до поселка Новоселкино.

Подробное расписание можно узнать по ссылке. Однако специалисты предупреждают о возможных задержках рейсов.

Напомним, Липецкая митрополия запретила освящать куличи и другие пасхальные приношения в магазинах и пекарнях.