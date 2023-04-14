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НовостиОбщество14 апреля 2023 6:13

В Пасхальное воскресенье на кладбища жителей Липецка будут возить 14 автобусов до трех дня

16 апреля запустят дополнительные рейсы
Алина ПАЛАГИНА
16 апреля липчане смогут добраться до кладбищ на автобусах до трех часов дня

16 апреля липчане смогут добраться до кладбищ на автобусах до трех часов дня

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Пасхальное воскресенье, 16 апреля, жителей Липецка будут возить на кладбища 14 автобусов. Транспорт будет работать до трех часов дня, сообщает пресс-служба мэрии.

Автобус до Косыревского кладбища отправится от остановки «Технический университет». Общественный транспорт до липецкого кладбища на ЛТЗ поедет от «площади Клименкова».

Пассажиры смогут сесть до кладбища в селе Казинка на «поселке Дачный». От остановочного павильона «Автостанция Сокол» липчане доберутся до поселка Новоселкино.

Подробное расписание можно узнать по ссылке. Однако специалисты предупреждают о возможных задержках рейсов.

Напомним, Липецкая митрополия запретила освящать куличи и другие пасхальные приношения в магазинах и пекарнях.