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НовостиОбщество14 апреля 2023 10:19

Благодатный огонь к Пасхе привезут в Задонск Липецкой области утром 16 апреля

Оттуда его доставят в Липецк и другие районы региона
Алина ПАЛАГИНА
Благодатный огонь привезут в Задонск утром 16 апреля

Благодатный огонь привезут в Задонск утром 16 апреля

Фото: Архив "КП"

Благодатный огонь к Пасхе привезут в Задонск Липецкой области. Его должны доставить утром воскресенья, 16 апреля. Об этом в телеграм-канале сообщила руководитель регионального управления внутренней политики Любовь Фролова.

Митрополит Липецкий и Задонский Арсений дал благословение главе района Алексею Щедрову и церковнослужителям перевезти символ Великой Пасхи. В субботу, 15 апреля, они поедут во Внуково. Туда прибудет специальный рейс из Иерусалима с Благодатным огнем. Уже из Задонска его развезут по другим храмам региона.

Напомним, в Великую субботу, 15 апреля, освящать куличи будут с девяти утра до семи вечера в соборе Рождества Христова. По традиции, прихожан просят приносить продукты в корзинах.