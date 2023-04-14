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НовостиОбщество14 апреля 2023 7:29

Освящать куличи к Пасхе будут в соборе Рождества Христова до 7 вечера в Липецке 15 апреля

Совершать обряд начнут с девяти утра
Алина ПАЛАГИНА
В Великую субботу липчане смогут освятить куличи в Христорождественском кафедральном соборе

В Великую субботу липчане смогут освятить куличи в Христорождественском кафедральном соборе

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Великую субботу, 15 апреля, в соборе Рождества Христова целый день будут освящать куличи к Пасхе. Совершать обряд начнут с девяти утра до семи вечера. Об этом сообщили в официальной группе в социальных сетях Христорождественского кафедрального собора.

Церковнослужитель прочитает две молитвы – на «млеко огустевшее с ними же и яйца» и «брашна мяса». Так к празднику освящают творожные Пасхи, яйца, приготовленное мясо и куличи.

Прихожанам советуют соблюдать традиции и приносить продукты не в пакетах из магазинов, а в корзинах.

Напомним, Липецкая митрополия запретила церковнослужителям освящать пасхальные приношения в магазинах и пекарнях. Религиозная процедура, которую совершили в местах продажи, считается канонически ничтожной.

В Пасхальное воскресенье жители смогут добраться до кладбищ на общественном транспорте. В областном центре до трех дня будут работать 14 автобусов.