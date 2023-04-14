В Володарский район ДНР к Пасхе привезут Благодатный огонь из Задонска Липецкой области

Из Задонска Липецкой области доставят Благодатный огонь в храмы Володарского района Фото: "КП" Архив

Благодатный огонь из Задонска привезут в Володарский район ДНР. Об этом в телеграм-канале сообщила руководитель управления внутренней политики Липецкой области Любовь Фролова.

С такой просьбой обратились жители подшефного района в Донецкой области. В наш регион символ христианского праздника доставит глава Задонского района Алексей Щедров. Он вместе с церковнослужителями получил благословение от митрополита Арсения.

Напомним, привезти огонь в Задонск планируют как раз к Пасхе – утром воскресенья, 16 апреля. Оттуда его доставят в Липецк и другие районы Липецкой области. В Великую субботу,15 апреля, Алексей Щедров отправится во Внуково, куда прибудет специальный рейс из Иерусалима.