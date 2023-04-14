Маршруты автобусов №13 и №343 изменят в Липецке с 15 апреля

С 15 апреля в Липецке автобусы №13 и №343 будут ездить по зимнему расписанию Фото: Алина ПАЛАГИНА

С 15 апреля в Липецке изменят маршруты автобусов №13 и №343. Общественный транспорт будет работать по зимнему расписанию, сообщает пресс-служба мэрии. Это значит, что у первого отменят заезд на улицу Яблоневая, а у второго – некоторые рейсы до садоводств.

Изменения связаны с тем, что с субботы запустят сезонные садоводческие автобусы. На них по понедельникам, средам, пятницам и выходным липчане смогут добраться до работы или учебы. По вторникам и четвергам маршрутки №13 и №343 будут ездить по привычному расписанию. Подробнее с маршрутами можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, из-за ремонта дороги на улице Металлургов в Липецке частично ограничат движение. Это произойдет в понедельник, 17 апреля. Открытым для проезда в сторону ЛТЗ оставят только один ряд.