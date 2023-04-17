Режиссер ОЦКНТ Михаил Степанов стал новым руководителем парков в Липецке

Новым директором культурных пространств стал режиссер ОЦКНТ Михаил Степанов Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Руководителем парков в Липецке стал 32-летний режиссер ОЦКНТ Михаил Степанов. К обязанностям директора он приступит со следующей недели, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее Михаил занимал должность начальника отдела в управлении молодежной политики Липецкой области и работал в ДК «Сокол». Липчанин неоднократно проводил фестивали и организовывал социальные проекты.

– Теперь первоочередная задача – открытие паркового сезона, – отмечает новый руководитель. – Культурные пространства города должны стать любимыми местами притяжения для каждого жителя Липецка.

Напомним, в регионе планируют учредить медаль «70 лет Липецкой области» с оливковой ветвью. Награду будут получать жители, которые внесли вклад в социальное или экономическое развитие области.