Девять фонтанов в Липецке заработают к 1 Мая

В Липецке к майским праздникам заработают девять фонтанов Фото: Юлия КЛЮЕВА

К 1 Мая в Липецке должны заработать девять фонтанов. Соответствующее поручение сделала мэр города Евгения Уваркина. Однако подрядчика пока не нашли – сейчас в областном центре идет аукцион.

Специалисты должны заменить испортившиеся светильники и насосы, проверить оборудование и восстановить подпорные стены. Также рабочим предстоит почистить дно и чаши, сообщает пресс-служба мэрии.

К майским праздникам радовать горожан начнут фонтаны на площадях Петра Великого, Театральная, Клименкова, Франценюка, Мира, Константиновой, улице Ленина и каскадном спуске.

Напомним, новым директором культурных пространств Липецка стал 32-летний режиссер ОЦКНТ Михаил Степанов. К обязанностям руководителя он приступит со следующей недели.