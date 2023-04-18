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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 8:02

За хранение 6 пистолетных патронов рецидивисту в Липецке грозит до 5 лет колонии и штраф

Горожанин хранил боеприпасы с 2015 года
Алина ПАЛАГИНА
Липчанин около 10 лет хранил дома боеприпасы

Липчанин около 10 лет хранил дома боеприпасы

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке рецидивисту грозит до 5 лет колонии и штраф за хранение шести пистолетных патронов. 40-летний горожанин держал дома боеприпасы с 2015 года.

Полицейские забрали у липчанина патроны в марте этого года. Обвиняемый нашел их в районе Силикатных озер и решил оставить у себя. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, ранее горожанина привлекали к уголовной и административной ответственности.

Сейчас рецидивисту грозит до пяти лет колонии и штраф до 80 тысяч рублей по части 1 статье 222 УК. Мужчина признал вину. Прокурор направил дело в суд.

Напомним, жительница Липецка подрабатывала курьером у мошенников. 57-летняя горожанка обманула четырех пенсионерок на 700 тысяч.