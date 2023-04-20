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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 7:14

СУ СК расследует случай с парнем, выпавшим из окна 11 этажа на улице Катукова в Липецке

Предварительно, липчанину был 21 год
Алина ПАЛАГИНА
Горожане обнаружили труп молодого человека на улице Катукова в Липецке

Горожане обнаружили труп молодого человека на улице Катукова в Липецке

Фото: Юлия КЛЮЕВА

СУ СК по Липецкой области расследует случай с молодым парнем, который выпал из окна 11 этажа на улице Катукова. Трагедия произошла вечером минувшей среды, 19 апреля.

По предварительным данным, несчастный учился на четвертом курсе. Предположительно, липчанину был 21 год.

– Проводят следственную проверку, в рамках которой будут установлены все обстоятельства, – прокомментировали в пресс-службе регионального СУСК. – По ее результатам примут процессуальное решение.

Напомним, следственный комитет в Липецке начал проверку из-за трупа у гаражей на улице Клары Цеткин. Скорее всего, мужчина упал с крыши гаража. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося – опрашивают свидетелей и изучают записи с камер.