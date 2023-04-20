Фонд «Защитники Отечества» для бойцов СВО разместят на первом этаже здания СФР в Липецке

принтскрин видео из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова Фото: принтскрин видео.

В Липецке на первом этаже здания СФР разместят региональное отделение фонда «Защитники Отечества» для бойцов СВО. Об этом в телеграмм-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов. В минувшую среду, 19 апреля, глава области обсудил поддержку служащих на спецоперации с председателем госфонда Анной Цивилевой.

В фонд набрали 35 координаторов, которые курировали семьи бойцов. Часть сотрудников отправили на курсы для психологов, где их обучают работать с военной травмой.

Участникам СВО будут помогать специалисты медико-социальной экспертизы, юристы, психологи и служба занятости. Здесь же военнослужащие смогут взять на прокат технические средства реабилитации.

Напомним, к 9 Мая участники спецоперации и ветераны Великой Отечественной войны получат «Письма Победы».