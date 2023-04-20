97 миллионов получат фермеры Липецкой области на покупку техники и сельхозпродукции

Сельхозкооперативам в Липецкой области выделят более 97 миллионов рублей Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В 2023 году фермеры Липецкой области получат 97 миллионов рублей. Деньги выделят на покупку техники, инвентаря и сельхозпродукции у членов кооператива. Также средства пойдут на приобретение имущества.

Первую часть госпомощи перечислят в конце апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства. Поддержка заключается в субсидиях на закупку сельскохозяйственных продуктов у фермеров из кооперативов. У липчан, которые занимаются личными подсобными хозяйствами, приобретут овощи, молоко и мясо.

Отбор прошли 17 сельхозкооперативов из 10 районов. Фермеры получат от 36 тысяч до 7,2 миллионов рублей. Всего на это направление планируют потратить 28,8 миллионов.

Напомним, к конце 2024 года в Казинке построят переправу через Матырское водохранилище.