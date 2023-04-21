33-летний мотоциклист получил травмы в аварии с «Рено» на 60 лет СССР в Липецке

В Липецке на проспекте 60 лет СССР произошло ДТП с мотоциклом и иномаркой
Фото: Алина ПАЛАГИНА
Около десяти часов вечера 20 апреля в Липецке на проспекте 60 лет СССР мотоциклист столкнулся с «Рено». Иномаркой управлял 50-летний водитель, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В результате аварии травмы получил 33-летний байкер. Липчанина увезли в больницу.
Автоинспекторы напоминают жителям региона о ПДД. Водителям стоит учитывать трафик, особенности машины, погодные условия и состояние дороги. Во время езды также необходимо соблюдать дистанцию, чтобы избежать случайных столкновений.
Напомним, также в минувший четверг в селе Кривополянье 16-летний мопедист пострадал в ДТП с УАЗом. Юношу увезли на скорой. За рулем машины сидел 46-летний мужчина.