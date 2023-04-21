Директор филиала РАНХиГС Елена Гончарова возглавила Общественную палату Липецкой области

Елену Гончарову назначили руководителем Общественной палаты в Липецкой области Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Общественную палату Липецкой области возглавила Елена Александровна Гончарова. Она занимает должность директора филиала РАНХиГС в областном центре.

Нового руководителя выбрали единогласно на первом заседании региональной Общественной палаты VII созыва. Ранее женщина руководила управлением госслужбы и кадровой работы в правительстве области.

Гончарову Елену награждали медалью II степени «За заслуги перед Отечеством», сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава липецкого филиала Президентской академии получала Благодарности Президента и Министерства труда и социального развития России.

Напомним, фермеры из сельхозкооперативов получат более 97 миллионов рублей в Липецкой области. Поддержка предназначается на покупку техники, продукции и имущества.