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НовостиОбщество21 апреля 2023 8:07

Директор филиала РАНХиГС Елена Гончарова возглавила Общественную палату Липецкой области

Кандидатуру единогласно поддержали на первом заседании
Алина ПАЛАГИНА
Елену Гончарову назначили руководителем Общественной палаты в Липецкой области

Елену Гончарову назначили руководителем Общественной палаты в Липецкой области

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Общественную палату Липецкой области возглавила Елена Александровна Гончарова. Она занимает должность директора филиала РАНХиГС в областном центре.

Нового руководителя выбрали единогласно на первом заседании региональной Общественной палаты VII созыва. Ранее женщина руководила управлением госслужбы и кадровой работы в правительстве области.

Гончарову Елену награждали медалью II степени «За заслуги перед Отечеством», сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава липецкого филиала Президентской академии получала Благодарности Президента и Министерства труда и социального развития России.

Напомним, фермеры из сельхозкооперативов получат более 97 миллионов рублей в Липецкой области. Поддержка предназначается на покупку техники, продукции и имущества.