Академический театр Толстого в Липецке закрыли на ремонт до сентября

Академический театр Толстого закрыли на ремонт 21 апреля Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту пятницу, 21 апреля, в Липецке академический театр Толстого закрыли на ремонт до сентября. Артисты выступили с последним спектаклем сезона в минувший четверг. Из регионального бюджета на обновление здания культуры потратят 80 миллионов рублей.

Специалисты уже приступили к восстановлению фасада. Далее строители отреставрируют крышу, заменят витражи и люстры. У театра также появится подсветка. В учреждении хотят снять шторы с окон и убрать ковер.

Артисты выступили с последним спектаклем сезона 20 апреля Фото: Юлия КЛЮЕВА

Затем подрядчик приступит к сцене и зрительному залу, сообщает пресс-служба регионального правительства. Не забыли и про актеров – их гримерки сделают более удобными. Кстати, в 2023 году малую сцену тоже ждет реставрация.

К открытию нового сезона на втором этаже сделают музей, посвященный 100-летию театра. Еще здесь поставят новый рояль. Исполнители Липецкой государственной филармонии будут развлекать гостей во время антракта.