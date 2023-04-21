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НовостиОбщество21 апреля 2023 8:39

Академический театр Толстого в Липецке закрыли на ремонт до сентября

На обновления потратят 80 миллионов рублей
Алина ПАЛАГИНА
Академический театр Толстого закрыли на ремонт 21 апреля

Академический театр Толстого закрыли на ремонт 21 апреля

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту пятницу, 21 апреля, в Липецке академический театр Толстого закрыли на ремонт до сентября. Артисты выступили с последним спектаклем сезона в минувший четверг. Из регионального бюджета на обновление здания культуры потратят 80 миллионов рублей.

Специалисты уже приступили к восстановлению фасада. Далее строители отреставрируют крышу, заменят витражи и люстры. У театра также появится подсветка. В учреждении хотят снять шторы с окон и убрать ковер.

Артисты выступили с последним спектаклем сезона 20 апреля

Артисты выступили с последним спектаклем сезона 20 апреля

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Затем подрядчик приступит к сцене и зрительному залу, сообщает пресс-служба регионального правительства. Не забыли и про актеров – их гримерки сделают более удобными. Кстати, в 2023 году малую сцену тоже ждет реставрация.

К открытию нового сезона на втором этаже сделают музей, посвященный 100-летию театра. Еще здесь поставят новый рояль. Исполнители Липецкой государственной филармонии будут развлекать гостей во время антракта.