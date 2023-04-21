Евгения Уваркина вошла в Совет при Президенте РФ по вопросам местного самоуправления Фото: Алина ПАЛАГИНА

Мэра Липецка включили в Совет при Президенте России по вопросам местного самоуправления. Об этом Евгения Уваркина написала в своем телеграм-канале.

– Это большая честь, – отметила мэр. – А главное – большая ответственность, быть в составе этого Совета.

В минувший четверг, 20 апреля, в формате видеоконференции Владимир Путин провел заседание с представителями муниципалитетов страны. Перед Советом поставили несколько задач.

Необходимо наладить взаимодействие с федеральными и региональными органами власти, улучшить общение с жителями, позаботиться о рабочих местах и привлечении инвесторов. Также на базе РАНХиГС и образовательной площадки «Сенеж» хотят открыть «Школу мэров».

Напомним, руководителем Общественно палаты в Липецкой области назначили Елену Гончарову. Женщина возглавляет липецкий филиал Президентской академии.