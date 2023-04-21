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НовостиОбщество21 апреля 2023 14:11

С погибшим на СВО рядовым Александром Юнкинд простились в Липецкой области

Военнослужащему посмертно присудили орден Мужества
Алина ПАЛАГИНА
из телеграм-канала главы администрации Лев-Толстовского района Эдуарда Брагина

из телеграм-канала главы администрации Лев-Толстовского района Эдуарда Брагина

Фото: с сайта

В эту пятницу, 21 апреля, в Липецкой области простились с рядовым Александром Юнкинд, который погиб на СВО. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Лев-Толстовского района Эдуард Брагин.

– Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего, – написал руководитель администрации. – Вечная память герою!

Военнослужащий жил в поселке Лев Толстой. Боец погиб 18 марта во время боевых действий. Александра посмертно наградили орденом Мужества.

Напомним, в областном центре определились со зданием, в котором расположат отделение фонда «Защитники Отечества» для бойцов СВО. Ему определили место на первом этаже в СФР. В штат взяли 35 координаторов, которые работали семьями военнослужащих.