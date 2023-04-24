Парад Победы 2023 пройдет на площади Героев в Липецке 9 мая Фото: Юлия КЛЮЕВА

Парад Победы 2023 в Липецке состоится 9 мая на площадь Героев. Старт торжественного шествия запланирован на 10.00, сообщили в пресс-службе мэрии. Напомним, что в предыдущие годы мероприятие проходило на площади Победы. После Парада обычно стартовал «Бессмертный полк». В этом году его формат изменили.

5 мая в 13.00 на Городище организуют благотворительный концерт в поддержку бойцов, участвующих в СВО. В этот же день начнут праздновать 78-летнюю годовщину Победы. Фронтовые бригады будут поздравлять ветеранов с 5 по 8 мая.

Программа ко Дню Победы еще в разработке. Предварительно, мероприятия пройдут на 10 территориях города. Также 9 мая проведут автопробег. Точный маршрут объявят позже. Пока известно, что колонна проедет по улицам, относящимся к Великой Отечественной войне.