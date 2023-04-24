Северное сияние заметили над Данковом Липецкой области 23 апреля

В Липецкой области наблюдали северное сияние в ночь с 23 на 24 апреля Фото: "КП" Архив

Ночью минувшего воскресенья, 23 апреля, над Данковом Липецкой области заметили северное сияние. Горожанин сделал снимок в 23:10. Фотографию выложили в группу «Данков – Мой город!».

В комментариях восхитились красотой звездного неба в волнистых зеленоватых и красных оттенках. Кстати, явление наблюдали во всем Центральном федеральном округе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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Ученые объяснили, что северное сияние появилось из-за магнитной бури. В ночь с 23 на 24 апреля случилось сильное геомагнитное возмущение. Причина – во вспышке на Солнце. Об этом kp.ru рассказал руководитель направления переменного магнитного поля земли Института земного магнетизма и радиоволн Валерий Петров.

Напомним, 24 апреля в Липецкой области ожидают первую весеннюю грозу. Спасатели напоминают жителям региона о мерах безопасности.