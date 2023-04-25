В Липецке наркодилер из Узбекистана получил 7 лет колонии за 100 грамм героина Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке суд приговорил гражданина Узбекистана к 7 годам колонии строгого режима за наркотики. Злодея признали виновным в покушении на сбыт героина в крупном размере - ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России, наркодилера задержали в ноябре прошлого года. У него изъяли 100 грамм наркотика. Запрещенные вещества он собирался распространять на территории Центрального федерального округа через закладки.

Приговор суда вступил в законную силу. Кстати, ранее в колонию на 7 отправили другого жителя Узбекистана. Его остановили на трассе «Хлевное-Липецк» в марте 2021 года. В автомобиле сотрудники областного ФСБ нашли 143 свертка с героином, всего 280 грамм. Подробности здесь.