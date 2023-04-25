Волонтеры в военной форме дарят Георгиевские ленты на площади Победы в Липецке 25 апреля

В Липецке Георгиевские ленты будут раздавать на 10 точках Фото: Архив "КП"

Во вторник, 25 апреля, в Липецке и регионе стартовала Всероссийская акция «Георгиевская лента». С полудня в районе площади Победы рядом с Меркурием волонтеры в военной форме дарят прохожим оранжево-черный символ 9 Мая.

Также липчанам раздают ленты на улице Зегеля и у педагогического университета. Всего в городе будут работать десять точек, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.

Напомним, к празднику жителям региона планируют раздать около 55 тысяч Георгиевских лент. Работают более 1600 волонтеров. По всем районам действуют 236 точек. Акция продлится вплоть до 9 Мая. О том, как будет проходить День Победы в Липецке можно прочитать по ссылке.