В Липецке четырех участников банды отправили в колонию за кражу банкоматов и грабеж Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке вынесли приговор участникам банды, которые крали банкоматы и ограбили офис торговой компании. Одному из них, который заключил соглашение о досудебном сотрудничестве, назначили 8 лет колонии строгого режима. Трем другим соучастникам – лишение свободы на 3, 5 и 6 лет в исправительной колонии общего режима, а также 9 лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, в 2020 году разбойники в полицейской форме пришли в здание офисе с оружием. Он выбили окошко кассы, распылили газ. Угрожая кассиру пистолетом, они унесли два пакета с деньгами. Сумма ущерба – 3,6 миллиона рублей.

Но это не единственное преступление бандитов. В том же году они вынесли из банка на 60 лет СССР банкомат, ограбили машину и влезли в дом в селе Воскресеновка. Итого они награбили почти 10,5 миллионов рублей.