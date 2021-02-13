Разбойникам в Липецке, которые унесли 3.5 млн рублей, вменили еще серию крупных краж из банков

Банда за год собрала около 10.5 млн рублей Фото: Кадр видео

В Липецке продолжают расследовать дерзкое ограбление офиса торговой компании, которое произошло в ноябре прошлого года. Днем 21 ноября трое разбойников в полицейской форме прошли в здание с оружием, выбили окошко кассы, распылили газ, наставили на кассира пистолет и унесли два пакета с деньгами – более 3 600 000 рублей.

Хорошо продуманный налет не удался, банду поймали сразу же, как только они отъехали от здания. Троих мужчин от 30 до 40 лет задержали с поличным. Тогда им вменили часть 4 статьи 162 УК – групповой разбой, за который каждому грозит до 15 лет.

В ходе расследования выяснилось, что это не единственное преступление на счету банды. За дерзкими налетчиками тянется серия краж, причем не менее серьезных. Как оказалось, разбойники в Липецкой области крали и грабили по-крупному весь 2020 год.

По данным полиции, они же утром 25 марта вынесли из банка на 60 лет СССР банкомат, в котором было 2.8 млн. рублей. 13 апреля они же выбили стекло машины на улице Интернациональной и забрали из салона 600 000 рублей. 13 сентября та же банда украла еще один банкомат из банка на улице Газина – добычей стали 2.9 млн рублей. Через 5 дней, ночью 18 сентября, они же влезли в дом в селе Воскресеновка, откуда унесли деньги и золото на 400 000 рублей.

Всего с учетом последнего разбоя бандиты наворовали и награбили за год почти 10.5 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, по новым эпизодам возбудили дела по части 3 и 4 статьи 158 УК – кража.