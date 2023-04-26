Рецидивист украл восемь тележек из ТЦ на Советской в Липецке и сдал на металлолом

Липчанину получил три тысячи рублей за сдачу на металлолом украденных тележек Фото: Алина ПАЛАГИНА

13 апреля в Липецке рецидивист украл из ТЦ на Советской восемь тележек на колесах для продуктов. Полицейские просмотрели записи с камер и нашли подозреваемого – 39-летнего горожанина. Как оказалось, воришка решил подзаработать на сдаче металлолома. За тележки липчанин получил всего три тысячи рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители завели дело по части 1 статье 158 УК «Кража». Рецидивисту, который уже получал наказание по этой статье, грозит до двух лет колонии.

Напомним, в областном центре членов банды осудили за грабеж и кражу банкоматов. Одного отправили на восемь лет в колонию строгого режима, второму – девять лет там же. Остальным двум назначили три с половиной года и шесть лет в колонию общего режима.