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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 5:27

Рецидивист украл восемь тележек из ТЦ на Советской в Липецке и сдал на металлолом

Горожанину грозит до двух лет колонии
Алина ПАЛАГИНА
Липчанину получил три тысячи рублей за сдачу на металлолом украденных тележек

Липчанину получил три тысячи рублей за сдачу на металлолом украденных тележек

Фото: Алина ПАЛАГИНА

13 апреля в Липецке рецидивист украл из ТЦ на Советской восемь тележек на колесах для продуктов. Полицейские просмотрели записи с камер и нашли подозреваемого – 39-летнего горожанина. Как оказалось, воришка решил подзаработать на сдаче металлолома. За тележки липчанин получил всего три тысячи рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители завели дело по части 1 статье 158 УК «Кража». Рецидивисту, который уже получал наказание по этой статье, грозит до двух лет колонии.

Напомним, в областном центре членов банды осудили за грабеж и кражу банкоматов. Одного отправили на восемь лет в колонию строгого режима, второму – девять лет там же. Остальным двум назначили три с половиной года и шесть лет в колонию общего режима.