Под Липецком СК проверяет бассейн, в котором чуть не утонул 13-летний школьник

Региональный СКР разбирается в обстоятельствах произошедшего Фото: Юлия КЛЮЕВА

Следственный комитет России по Липецкой области начал проверку после инцидента в бассейне с 13-летним школьником. Мальчик едва не утонул во время групповых занятий по плаванию в Чаплыгине. Его доставили в реанимацию детской областной больницы с признаками утопления.

По данным следствия, ребенок начал ходить в бассейн в марте этого года. Он еще плохо плавал, поэтому находился на мелководье. 25 апреля он пришел на занятия раньше времени и присоединился к группе подростков. Спустя некоторое время они увидели, что школьник ушел под воду. Медики оказали ему первую помощь. Затем мальчика повезли в больницу.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в ходе доследственной проверки установят все обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за безопасность. Следователи опрашивают свидетелей случившегося, а также руководство и сотрудников спорткомплекса.