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НовостиОбщество1 мая 2023 10:36

Под Липецком простятся с погибшим в СВО 28-летним Евгением Трошиным

Мужчину похоронят на кладбище в Становлянском районе
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
С официальной страницы главы администрации Становлянского района Сергея Никитина

С официальной страницы главы администрации Становлянского района Сергея Никитина

Фото: с сайта

В Липецкой области простятся с погибшим в ходе СВО Евгением Трошиным. 28-летнего уроженца села Толстая Дубрава Становлянского района не стало 22 апреля. Его призвали в рамках частичной мобилизации.

- Администрация района, районный Совет депутатов, военный комиссариат выражают глубокое соболезнование родным и близким, - написал в соцсетях глава Становлянского района Сергей Никитин. - Разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

Липчанина представили к ордену Мужества посмертно. Прощание с Евгением Трошиным состоится во вторник 2 мая в его родном селе. Похоронят мужчину на кладбище в деревне Александровка.

Напомним, в середине апреля семье погибшего в СВО бойца Владимира Ильина вручили орден Мужества. Подробности здесь.