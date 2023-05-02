Под Липецком возбудили дело из-за 13-летнего школьника, который едва не утонул в бассейне Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области возбудили уголовное дело после несчастного случая с 13-летним школьником в бассейне. Произошедшее квалифицировали по ч.2 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным следствия, 25 апреля в бассейне в Чаплыгине во время групповых занятий едва не утонул ребенок. Мальчик пришел в центр раньше времени и присоединился к группе подростков. Спустя время ребята увидели, что школьник находится под водой. Его подняли на поверхность, оказали медицинскую помощь. Несчастного доставили в реанимацию.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, мальчик получил тяжкий вред здоровью. Специалисты изучили камеры наблюдения и выяснили, что он пробыл под водой около минуты. В настоящий момент следователи допрашивают руководство физкультурно-оздоровительного комплекса, тренеров и всех, кто отвечает за безопасность детей во время плавательных занятий.