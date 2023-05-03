Спасатели эвакуировали 30 человек из горящего десятиэтажного дома на Смургиса в Липецке

Пожарные вывели из горящего десятиэтажного дома на Смургиса 30 человека Фото: Юлия КЛЮЕВА

Вечером минувшего вторника, 2 мая, на улице Смургиса в Липецке произошел пожар. Загорелся подвал в десятиэтажном доме. Спасателям позвонили в 22:18. На место происшествия приехали шесть расчетов МЧС и автоподъемник. Из здания эвакуировали 30 человек. К счастью, никто не пострадал. В подвале сгорело четыре метра кабеля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

В эту среду, 3 мая, в Лебедяни вспыхнул жилой дом с шиферной крышей. Вызов поступил около шести часов утра. Постройку на улице Жукова площадью в 30 квадратов тушили две пожарных машины. Пострадавших нет. Пламя уничтожило внутреннюю отделку на четырех квадратах.

Напомним, 1 мая в садоводчестве «Строитель» загорелся кирпичный дом. В пожаре пострадал 41-летний мужчина.