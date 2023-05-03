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НовостиПроисшествия3 мая 2023 6:08

Спасатели эвакуировали 30 человек из горящего десятиэтажного дома на Смургиса в Липецке

На место происшествия приехали шесть пожарных расчетов
Алина ПАЛАГИНА
Пожарные вывели из горящего десятиэтажного дома на Смургиса 30 человека

Пожарные вывели из горящего десятиэтажного дома на Смургиса 30 человека

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Вечером минувшего вторника, 2 мая, на улице Смургиса в Липецке произошел пожар. Загорелся подвал в десятиэтажном доме. Спасателям позвонили в 22:18. На место происшествия приехали шесть расчетов МЧС и автоподъемник. Из здания эвакуировали 30 человек. К счастью, никто не пострадал. В подвале сгорело четыре метра кабеля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

В эту среду, 3 мая, в Лебедяни вспыхнул жилой дом с шиферной крышей. Вызов поступил около шести часов утра. Постройку на улице Жукова площадью в 30 квадратов тушили две пожарных машины. Пострадавших нет. Пламя уничтожило внутреннюю отделку на четырех квадратах.

Напомним, 1 мая в садоводчестве «Строитель» загорелся кирпичный дом. В пожаре пострадал 41-летний мужчина.