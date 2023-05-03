75-летний пенсионер пострадал во время пожара в гараже на Достоевского в Липецке

В гараже на улице Достоевского в Липецке сгорела иномарка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший вторник, 2 мая, в Липецке на улице Достоевского загорелся кирпичный гараж площадью в 32 квадрата. В диспетчерскую позвонили в 12:48. Тушить пламя приехали три расчета МЧС. Во время пожара пострадал 75-летний пенсионер.

В постройке с деревянной крышей сгорел автомобиль «Ситроен С4». Огонь также повредил находящиеся в гараже вещи на площади в четыре квадрата, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Напомним, вечером того же дня спасатели вывели из горящей десятиэтажки 30 жильцов. Пожар случился в областном центре. В многоквартирном доме на улице Смургиса вспыхнул подвал. Там сгорели четыре погонных метра кабеля. К счастью, никто из жителей многоэтажки не пострадал.