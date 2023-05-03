С погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Алисовым Антоном простились под Липецком

из телеграм-канала главы администрации Добринского района Пасынкова Александра Фото: с сайта

В минувший вторник, 2 мая, в Липецкой области простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Алисовым Антоном. 23-летний парень погиб 22 февраля на СВО. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Добринского района Александр Пасынков.

Молодого человека похоронили на кладбище в селе Талицкий Чамлык. Руководитель администрации выразил соболезнования близким, матери и братьям Антона.

– Гибель нашего земляка – большая утрата для всех добринцев, – написал Александр Пасынков. – Память об Антоне будет жить в сердцах земляков.

Напомним, 2 мая в деревне Александровка Становлянского района похоронили солдата Евгения Трошина. 28-летний боец погиб в ходе специальной военной операции 22 апреля.