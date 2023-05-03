Новый асфальт на улице Семенова-Тян-Шанского в Липецке уложат к концу недели

В частном секторе Сокола ремонтируют дорогу Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке ремонтируют дорогу в частном секторе Сокола. К концу недели специалисты планируют уложить новый асфальт на улице Семенова-Тян-Шанского.

Покрытие обновят на площади в четыре тысячи квадратов, сообщает пресс-служба мэрии. Дорогу ремонтируют методом «больших карт». Сотрудники срезают верхний слой изношенного асфальта, чтобы уложить новый.

Также в дождливую погоду на пересечении с улицей Пожарского постоянно появлялась большая лужа. Эту проблему решили – рабочие установили здесь локальную ливневку. В будущем планируют сделать освещенный пешеходный переход через Пожарского.

Напомним, в областном центре отодвинули запуск фонтана у Комсомольского пруда на июнь. Изменения связаны с ремонтом. Подрядчик планирует закончить работу в мае.