Новый асфальт на улице Семенова-Тян-Шанского в Липецке уложат к концу недели

В частном секторе Сокола ремонтируют дорогу
Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.
В Липецке ремонтируют дорогу в частном секторе Сокола. К концу недели специалисты планируют уложить новый асфальт на улице Семенова-Тян-Шанского.
Покрытие обновят на площади в четыре тысячи квадратов, сообщает пресс-служба мэрии. Дорогу ремонтируют методом «больших карт». Сотрудники срезают верхний слой изношенного асфальта, чтобы уложить новый.
Также в дождливую погоду на пересечении с улицей Пожарского постоянно появлялась большая лужа. Эту проблему решили – рабочие установили здесь локальную ливневку. В будущем планируют сделать освещенный пешеходный переход через Пожарского.
Напомним, в областном центре отодвинули запуск фонтана у Комсомольского пруда на июнь. Изменения связаны с ремонтом. Подрядчик планирует закончить работу в мае.