В Липецке перекроют часть моста и ограничат движение на улице Металлургов 8 мая

В Липецке перекроют часть моста на улице Металлургов 8 мая Фото: Юлия КЛЮЕВА

8 мая в Липецке перекроют мост на улице Металлургов. В понедельник на участке путепровода стартуют ремонтные работы.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, движение ограничат частично. Для автомобилистов оставят по одной полосе в каждую сторону. Для грузовиков проезд закроют. Липчан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, что владельцы гаражей кооператива «Южный» вновь пожаловались на затопленные водой подвалы. Впервые с проблемой они столкнулись зимой - тогда прорвало канализационную трубу. И хотя специалисты устранили порыв, вода продолжила поступать в подвалы гаражей. Но на этот раз она стала ярко-зеленого цвета. Подробности здесь.