12-летнего школьника сбила женщина на «Шевроле Ниве» на Осеннем проезде в Липецке

В Липецке на Осеннем проезде в ДТП пострадал ребенок Фото: Алина ПАЛАГИНА

Утром минувшей среды, 3 мая, в Липецке на Осеннем проезде в ДТП пострадал ребенок. 42-летняя женщина за рулем «Шевроле Нивы» сбила школьника, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 12-летний мальчик попал в больницу.

Ночью в Елецком районе произошла еще одна авария. 18-летний водитель ВАЗ-2107 ехал по улице Школьная в деревне Хмелинец. Автомобилист не справился с управлением и врезался в забор. Молодого парня увезли на скорой.

Напомним, 2 мая в Липецкой области сбили двоих детей – мальчиков 5 и 11 лет. Первый ребенок пострадал во дворе одного из домов на Яна Берзина в областном центре, а второй – в Ельце на улице Черокманова. Дети получили травмы.