В Липецке частично перекрыли движение у автостанции «Сокол» из-за ремонта теплотрассы

В Липецке частично перекрыли движение у автостанции «Сокол» Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в районе автостанции «Сокол» перекрыли движение. Все из-за ремонта теплотрассы, который стартовал в четверг 4 мая.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, машины не смогут проехать у дома №2 по улице Бабушкина. Липчанам оставили выезд от автостанции через местный проезд в районе дома №2Б по площади Заводская. Жителям и гостям Липецка приносят извинения и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, что 12 и 13 мая в областном центре пройдет ярмарка. На площади у ОЦКНТиК на Космонавтов развернутся торговые ряды с фермерскими продуктами. Там же будут торговать саженцами деревьев и цветов из питомников Краснодарского края, Липецкой и Тамбовской областей. Подробности здесь.