Под Липецком простятся с погибшим в СВО бойцом Алексеем Касаткиным

Фото с официальной страницы главы администрации Становлянского района Сергея Никитина Фото: с сайта

В Липецкой области 6 мая простятся с погибшим в ходе СВО Алексеем Касаткиным. 33-летний уроженец поселка Широкий Становлянского района погиб 25 апреля. Прощание состоится в субботу в Толстой Дубраве. В тот же день мужчину похоронят на кладбище в деревне Александорвка.

- Администрация района, районный Совет депутатов, военный комиссариат выражают глубокое соболезнование родным и близким, написал в своем телеграм-канале глава Становлянского района Сергей Никитин. - Разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

За проявленный героизм Алексея Касаткина представили к ордену Мужества посмертно.

Напомним, что 2 мая в Добринском районе простились с бойцом Антоном Алисовым. 23-летний парень погиб 22 февраля во время спецоперации.