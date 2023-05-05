В Липецке на директора ДК завели уголовное дело за присвоение денег с аренды помещений Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на директора дворца культуры завели уголовное дело. Ее подозревают в превышении должностных полномочий и присвоении – ч.1 ст.286 УК РФ, ч.3 ст.160 УК РФ.

По данным следствия, в 2022 года директор забрала деньги от сдачи в аренду помещений ДК. Сумму ущерба устанавливают. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, преступление выявили вместе с прокуратурой и УЭБиПК УМВД России региона.

В настоящее время следователи допрашивают коллег подозреваемой и представителей организаций, которые оплачивали аренду. Проводятся судебные экспертизы.

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