В День Победы 9 мая в Липецке пустят дополнительные садоводческие автобусы

9 мая дополнительно организуют бесплатные садоводческие маршруты Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 9 мая пустят дополнительные бесплатные садоводческих маршруты по всем имеющимся направлениям. В День Победы автобусы поедут по расписанию выходного дня, сообщили в пресс-службе мэрии.

Более подробную информацию о движении городского транспорта можно узнать в диспетчерской по телефону 31-00-82. А на официальных сайтах департамента транспорта Липецка и МБУ «ЛГТК» посмотреть, во сколько автобусы стартуют от конечных остановок.

Напомним, что в понедельник 8 мая в областном центре перекроют часть путепровода на улице Металлургов. Там стартует ремонт дороги. Машинам оставят только по одной полосе с каждой стороны. Липчан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать альтернативные маршруты.