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НовостиПроисшествия5 мая 2023 13:55

В Липецке прокуратура начала проверку из-за смерти 15-летней школьницы в больнице

Причину и обстоятельства случившегося выясняют специалисты
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
15-летняя школьница умерла в Липецкой областной детской больнице

15-летняя школьница умерла в Липецкой областной детской больнице

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой областной детской больнице умерла 15-летняя школьница. Как стало известно lipetsk.kp.ru, восьмиклассница поступила в отделение накануне 4 мая. В пятницу 5 мая ее не стало.

- Прокуратура Правобережного района Липецка проводит проверку обстоятельств смерти несовершеннолетней девочки, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры области.

Одновременно доследственную проверку начал Следственный комитет региона. Прокуратура проконтролирует ее ход и оценит результаты. Специалисты выяснят причину смерти несчастной.

Напомним, в Липецке завели уголовное дело на директора ДК. Ее подозревают в присвоении и превышении служебных полномочий. По предварительным данным, предприимчивая женщина покусилась на деньги, полученные со сдачи аренды помещений. Следствие считает, что она клала их себе в карман. Подробности здесь.